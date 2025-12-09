Juez de Nueva York pospone el juicio de Blake Lively y Justin Baldoni a mayo de 2026

Nueva York, 9 dic (EFE).- Un juez de Nueva York pospuso este martes el juicio de la actriz Blake Lively y Justin Baldoni, su compañero de reparto y director de la película ‘It ends with us’, al 18 de mayo de 2026.

El juez que supervisa el caso, Lewis Liman, anunció este aplazamiento en una audiencia celebrada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en la que explicó que tiene previstos otros dos juicios penales ajenos a este proceso.

Según medios locales, Liman indicó que estos procesos «tienen prioridad, por importante que sea este caso», e instó a ambas partes a llegar a un acuerdo para evitar celebrar un juicio.

Estaba previsto que el proceso judicial comenzara el 9 de marzo del próximo año.

El juicio deriva de una demanda de Lively interpuesta en 2024, en la que acusaba a Baldoni de comportamiento inapropiado durante el rodaje de ‘It ends with us’ y de presuntamente llevar a cabo una campaña de desprestigio en represalia, unas acusaciones que él niega.

Baldoni demandó a su vez a Lively por 400 millones de dólares, pero un juez desestimó esa causa el pasado 9 de junio, al igual que su demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, medio que publicó las acusaciones de Lively.

Tras el archivo de la demanda de Baldoni, Lively declaró haber sufrido «el dolor de una demanda de represalia» una «vergüenza fabricada», reconoció que «muchos no tienen recursos para defenderse» y reivindicó los «derechos de las mujeres a tener voz para protegerse». EFE

