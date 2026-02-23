Jueza bloquea de forma permanente divulgación de informe sobre caso de documentos de Trump

2 minutos

Miami (EE.UU.), 23 feb (EFE).- Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó de manera permanente este lunes la publicación del informe del exfiscal especial Jack Smith sobre el caso que investigó el presunto manejo indebido de documentos clasificados por parte del presidente Donald Trump tras concluir su primer mandato (2017-2021).

La jueza de distrito Aileen Cannon, designada para el cargo por Trump, aprobó así la petición hecha por el republicano para bloquear la publicación del «Volumen II del informe final elaborado por el exfiscal Smith», según documentos de corte a los que EFE tuvo acceso.

Sin embargo, la jueza no ordenó la destrucción del informe relacionado con el caso presentado en 2023, en el que Trump fue imputado ante un tribunal de Florida por presuntamente haberse llevado documentos clasificados al dejar el poder y retenerlos de forma ilegal en su residencia privada de Mar-a-Lago.

El documento de hoy señala que «la fiscal general de EE.UU. Pam Bondi, o sus sucesores, el Departamento de Justicia, sus funcionarios, agentes, empleados y cualquier persona que actúe en coordinación con ellos no podrán divulgar, compartir o transmitir el Volumen II del Informe Final o cualquiera de sus borradores».

El fiscal Smith también imputó a Trump por el asalto al Capitolio, bajo sospecha de haber actuado por motivos políticos.

Smith fue nombrado en 2022 por el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para liderar las investigaciones sobre Trump, quien entonces había concluido su primer mandato.

A raíz de las pesquisas, Trump fue imputado de varios delitos ante el tribunal federal del Distrito de Columbia por haber presuntamente intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra el demócrata Joe Biden (2021-2025) y por haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El magnate neoyorquino negó siempre las acusaciones y denunció una «caza de brujas» por parte de la Administración Biden.

Trump no llegó a ser juzgado en ninguno de los casos ya que Smith retiró los cargos después de que el republicano ganara las elecciones presidenciales de 2024, en cumplimiento de la política del Departamento de Justicia que impide procesar penalmente a un mandatario en ejercicio. EFE

ims/psh