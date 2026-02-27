Jueza mexicana frena subasta de la empresa de acero Altos Hornos y pospone su venta

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- Un juzgado federal declaró este jueves desierta la subasta de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa), por lo que se pospuso la venta de ambas empresas siderúrgicas ubicadas en Coahuila, informó este jueves el Poder Judicial de la Federación.

En una nota informativa, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la capital mexicana y jurisdicción en todo el país, indicó que la subasta fue declarada desierta “por causas no imputables” al Poder Judicial.

Este fue el resultado de que no se cumplieron condiciones legales indispensables para concretar la venta, según informó el representante Víctor Manuel Aguilera a la jueza Ruth Haggi.

Por un lado, se requería que los acreedores manifestaran su conformidad para que sus bienes pudieran venderse como parte de la unidad productiva, y que exhibieran una “garantía de seriedad” por parte del postor.

El plazo para exhibir esta garantía venció el miércoles y el monto ascendía a casi 2.024 millones de pesos (unos 116 millones de dólares), equivalente al 10 % del valor mínimo de referencia de la puja, fijado en 1.127 millones de dólares.

A fin de “lograr el mayor beneficio para la totalidad de los acreedores”, en particular de los trabajadores —cuyos pagos tienen prioridad—, la jueza rectora otorgó al representante un plazo de 20 días hábiles para entregar una nueva propuesta de enajenación de los bienes.

El Poder Judicial agregó en su nota que en esta etapa se busca la reactivación y conservación de ambas compañías “como unidad productiva”, con beneficio para la región y el sector siderúrgico nacional.

Altos Hornos de México, con sede en Monclova, Coahuila, fue durante décadas uno de los principales productores de acero del país y un pilar económico del norte de México.

La profunda crisis financiera y legal que atraviesa ha dejado a miles de trabajadores con salarios y prestaciones pendientes, afectando severamente la actividad económica de la región.

AHMSA fue declarada en quiebra en 2024, después de años de deterioro financiero y procesos judiciales por corrupción vinculados a su exdirector, Alonso Ancira.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se intentó rescatar la empresa, que mantenía deudas con el Estado por miles de millones de pesos, pero el plan no prosperó, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido justicia para los trabajadores afectados, al tiempo que ha pedido que este proceso no afecte más a la economía de la región. EFE

