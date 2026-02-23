Justicia argentina autoriza viaje a Colombia y Brasil del presidente de la AFA

La justicia argentina autorizó que Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), salga del país, pese a que la semana pasada le prohibió viajar al extranjero mientras es investigado por supuesta evasión fiscal, según el fallo divulgado este lunes.

La causa investiga si la poderosa entidad futbolística retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por unos 19 mil millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).

«La mera existencia de una investigación penal, por sí sola, no constituye fundamento suficiente para impedir el viaje del solicitante», dice el fallo que lleva la firma del juez Diego Amarante.

Tapia había solicitado la autorización de viaje para asistir a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y luego a una reunión del consejo de la Conmebol en Rio de Janeiro entre el 23 y el 28 de febrero.

La justicia, sin embargo, le impuso una caución por 5 millones de pesos (unos 3.600 dólares) para autorizar su salida de Argentina.

El presidente de la AFA, uno de los organismos más poderosos del mundo de la pelota, fue citado a declarar el 5 de marzo. También deberán comparecer el tesorero de la entidad y otros tres directivos de la asociación.

La AFA negó el viernes pasado tener «deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA», el ente oficial de recaudación impositiva.

Con el dictamen judicial conocido este lunes, se espera la presencia de Tapia en la Finalissima que la selección de Argentina disputará con España en Catar el 27 de marzo.

Además de esta causa la AFA es investigada por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para recabar documentación respecto a operaciones sospechosas con una financiera privada.

