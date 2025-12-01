Justicia de Chile condena a 17 años de cárcel a exjefe de la policía civil por corrupción

Santiago de Chile, 1 dic (EFE).- La Justicia chilena condenó este lunes al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, informaron fuentes oficiales.

El dictamen, leído durante la mañana en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, también impuso a Espinosa el pago de 145 millones de pesos (unos 150.000 dólares) por concepto de daño directo al patrimonio estatal, además de una pena remitida de 541 días a su cónyuge María Magdalena Neira por lavado de dinero.

Espinosa deberá cumplir solo 13 años de prisión efectiva tras pasar los últimos cuatro años bajo medidas cautelares, según determinó la Justicia del país suramericano.

En concreto, la investigación penal en contra del exjefe de la policía civil chilena y su esposa detectó 53 depósitos a sus cuentas bancarias entre junio de 2015 y marzo de 2017, periodo en el que Espinosa se desempeñaba al mando de la PDI.

Como máximo funcionario de la institución policial, Espinosa tuvo a su cargo gastos reservados por más de 1.300 millones de pesos (cerca de 1,4 millones de dólares) a lo largo de los seis años que se mantuvo en el cargo.

La figura de los «gastos reservados» se cuestiona hace años en el país tras el estallido del llamado ‘Milico-Gate’, un polémico caso de corrupción al interior del alto mando del Ejército chileno por mal uso de recursos públicos.

Sergio Muñoz, otro exdirector de la PDI, fue condenado a 3 años de libertad vigilada a principios de 2025 tras reconocer delitos de violación de secreto y la filtración de información al abogado de Espinosa, Luis Hermosilla, un influyente penalista que está en prisión preventiva por delitos tributarios y soborno. EFE

