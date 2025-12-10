Justicia UE desestima un recurso de Ryanair contra las ayudas a TAP durante la pandemia

Bruselas, 10 dic (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó este miércoles el recurso de Ryanair contra la ayuda estatal de 2.550 millones de euros que Portugal concedió a TAP, la aerolínea de bandera del país, en 2021 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, y confirmó que la Comisión Europea actuó correctamente al validarla.

En una sentencia publicada este miércoles la corte europea con sede en Luxemburgo desestima las alegaciones de la aerolínea irlandesa de bajo coste contra la aprobación por parte de Bruselas de estas ayudas estatales, en el caso portugués consistente en una garantía de préstamo y de una medida de recapitalización.

La ayuda estatal, cuyo importe ascendió a 2.550 millones de euros, también implicaba la conversión de un préstamo estatal en fondos propios.

Como ha hecho con otras ayudas estatales a aerolíneas tras la pandemia, Ryanair llevó el caso ante los tribunales comunitarios, que hoy han desestimado su demanda.

Para el Tribunal General, el Ejecutivo comunitario acreditó correctamente que TAP «satisfacía las condiciones para disfrutar de una ayuda de reestructuración» y acertó al determinar que esta medida de ayuda «respondía a un objetivo de interés común y era necesaria, adecuada y proporcionada».

Los jueces comunitarios también desestiman la alegación de Ryanair según la cual Bruselas no habría demostrado que el plan de reestructuración fuese «realista, coherente, de gran alcance e idóneo para restablecer la viabilidad a largo plazo de TAP».

«No podía reprocharse a la Comisión haber efectuado un examen incompleto de los efectos negativos de la medida de ayuda en cuestión. Tampoco se violaron los principios de no discriminación, de libre prestación de servicios y de libertad de establecimiento», afirma el TGUE. EFE

