Kallas insiste en que el uso de fondos congelados rusos reforzará a la UE frente a Rusia

4 minutos

Bruselas, 1 dic (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, recalcó este lunes que el uso de los fondos congelados rusos en favor de Ucrania reforzará la posición de la UE frente a Moscú, mientras continúa los esfuerzos por tener un papel relevante en las negociaciones de paz que encabeza Estados Unidos.

“Sin duda reforzará la posición europea frente a Moscú, eso está muy claro. Tenemos que seguir adelante con esto. Está claro que Rusia debe reparar los daños que ha causado a Ucrania, y el préstamo de reparación basado en los activos soberanos congelados de Rusia es, de hecho, la base adecuada para ello”, afirmó Kallas en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios de Defensa.

Los ministros abordaron hoy medidas para ganar autonomía para 2030 y trataron con el ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmigal, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska, cómo seguir apoyando al país invadido por Rusia.

Kallas defendió la utilización de los activos rusos inmovilizados por las sanciones europeas y que se encuentran depositados mayormente en Bélgica, frente a las reticencias del primer ministro del país, Bart de Wever, quien teme represalias por parte de Moscú y que el pasado viernes llegó a decir que tal uso podría ir en detrimento de un acuerdo de paz.

La política estonia, que precisó que la UE ya ha proporcionado a Ucrania “más de 187.000 millones de euros, más que nadie”, aseguró que van a trabajar en una propuesta legislativa que aborde o mitigue los riesgos y reconoció que Bélgica está “sometida a gran presión”.

“No minimizo en absoluto las preocupaciones de Bélgica, pero podemos abordarlas. Podemos asumir juntos esos riesgos y debemos trabajar en una solución viable para seguir adelante con el préstamo de reparación”, comentó.

En opinión de Kallas, la UE enviaría así un triple mensaje: a Ucrania de que “estamos ahí para ayudarles a defenderse”, a Moscú de que no va a resistir más que la UE y a Washington de que están tomando medidas muy firmes y muy creíbles.

Para la jefa de la diplomacia comunitaria, el préstamo de reparación, que la UE otorgaría a Kiev para su defensa y reconstrucción y no tendría que devolver a menos que Rusia pagase por los daños causados, es “la opción más viable” para garantizar una financiación estable para Ucrania en los próximos años, más que contribuciones bilaterales o eurobonos, que «están fuera de discusión para algunos Estados miembros”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró en sus redes sociales que los trabajos para ayudar financieramente a Ucrania usando los activos rusos congelados «están avanzando» y que podrá presentar su propuesta legal para tratar de convencer al Gobierno belga esta misma semana.

La mancha de la corrupción en Ucrania

El ministro de Defensa de Ucrania también se reunió hoy con el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis para hablar de la financiación y explicar el trabajo en curso de su país en materia de lucha contra la corrupción, indicaron fuentes comunitarias.

Estas fuentes agregaron que el ministro ucraniano relató que han tomado decisiones para reforzar la vigilancia y realizar cambios en la estructura organizativa.

Para Kallas, “la lucha de Ucrania por la libertad y su camino hacia Europa no deben verse empañados por esto” y consideró que «el hecho de que se lleven a cabo investigaciones demuestra que los organismos anticorrupción de Ucrania funcionan”, por no hablar de que “la indignación pública al respecto ha sido muy fuerte”.

Defensa europea

Los ministros también hicieron un balance de los pasos para reforzar su defensa conjunta y, en ese sentido, Kallas afirmó que ya están trabajando en coaliciones de capacidades como las que implican la defensa aérea y los drones y que se esperan proyectos concretos “en la primera mitad del próximo año”.

Igualmente, repasaron hoy iniciativas emblemáticas como la vigilancia que quieren impulsar en el flanco oriental.

Finalmente, hablaron de la última iniciativa presentada por Bruselas sobre movilidad militar para “desplazar tropas donde las necesitamos, cuando las necesitamos”, que Kallas consideró “fundamental para la disuasión” y una “póliza de seguro crucial para la seguridad europea”. EFE

rja/ahg/lar