Kallas no espera avances sobre más sanciones a Rusia en el cuarto aniversario de la guerra

Bruselas, 23 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, rebajó este lunes las expectativas de que la UE acuerde hoy el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia a un día de que se cumpla el cuarto aniversario de su invasión de Ucrania.

«Habrá un debate sobre el vigésimo paquete de sanciones. Pero, como todos saben, creo que hoy no habrá avances al respecto, pero sin duda seguiremos presionando», indicó Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

La Comisión Europea propuso el pasado 6 de febrero vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a Rusia. EFE

