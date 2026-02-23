Kallas precisa la ayuda que UE puede dar a Gaza y alerta del peligro de una guerra en Irán

Bruselas, 23 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, precisó este lunes el tipo de asistencia más urgente que los Veintisiete pueden aportar a Gaza, que incluye vivienda y material escolar, y alertó, por otra parte, del peligro que plantea una posible guerra en Irán.

De esos asuntos habló en rueda de prensa al término de un Consejo de Asuntos Exteriores donde, entre otros temas, se abordó la situación en Oriente Medio.

Kallas explicó que durante un almuerzo de trabajo este lunes, el diplomático búlgaro y alto representante para Gaza en la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, se refirió a las necesidades más urgentes en Gaza.

Mladenov ofreció una «visión de conjunto de cómo están las cosas sobre el terreno» e hizo hincapié en la necesidad de una «recuperación temprana» porque «la destrucción y el sufrimiento son mayúsculos» y la lista de necesidades es «larguísima».

En ese contexto, Kallas dijo que la UE pude poner sobre la mesa ayuda humanitaria.

«No hacen falta tiendas de campaña, sino vivienda en mejores condiciones porque las tiendas son de poca ayuda», dijo Kallas. Además, se necesita «material educativo» para los niños.

Por otra parte, dijo que la UE está «lista», junto con Jordania y Egipto, para participar en una misión de formación de la policía palestina pero, precisó, para eso hace falta «la luz verde de Israel».

La UE abordó el nuevo proceso de registro israelí de tierras de Cisjordania, que según los Veintisiete incumple resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y constituye “otra escalada”.

Los ministros hablaron de las propuestas de Bruselas de penalizar a colonos israelíes violentos e incluso a dos ministros del Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Kallas lamentó, sin embargo, que la UE no logre acordar sanciones contra los colonos en Cisjordania por el veto de «un país» (en referencia a Hungría) y aseguró que una amplia mayoría de Estados miembros sería favorable a esa medida.

«El problema es el mismo que tenemos con Ucrania. Hay 26 Estados que quieren establecer sanciones contra los colonos violentos, lleva tiempo sobre la mesa. Y hay un Estado que no quiere», dijo.

Ese Estado miembro «bloquea» la toma de decisiones y al final no se hace «lo que quiere la mayoría sino que acabamos haciendo lo que quiere ese único país», añadió la jefa de la diplomacia europea.

Sobre Irán, Kallas dijo que a la UE le preocupa que la actual crisis se convierta en una guerra porque si se produce un conflicto es muy posible que «no sea un conflicto de pequeña escala y eso es lo que nos dicen los actores regionales».

También subrayó la inquietud que plantea el programa de misiles balísticos de ese país ya que esos misiles «son muy peligrosos para los países vecinos» y por el alcance que tienen, «suponen también una amenaza para Europa».

«Necesitamos un enfoque diplomático. Estamos en contacto con los actores regionales», señaló Kallas. EFE

