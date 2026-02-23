Kallas propondrá que la UE levante las sanciones a Delcy Rodríguez a propuesta de España

1 minuto

Bruselas, 23 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció este lunes que propondrá que la UE levante las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como había propuesto España.

La jefa de la diplomacia europea dijo en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores que ve «dos vías» en relación con Venezuela, incluida una propuesta para levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, sobre la que habrá que ver si hay «consenso» en la UE, y una «discusión más amplia» sobre el nuevo enfoque de los Veintisiete hacia las autoridades venezolanas. EFE

