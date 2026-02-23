Kallas propondrá que la UE levante las sanciones a Delcy Rodríguez a propuesta de España

2 minutos

Bruselas, 23 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció este lunes que propondrá que la UE levante las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como había propuesto España.

La jefa de la diplomacia europea dijo en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores que ve «dos vías» en relación con Venezuela, incluida una propuesta para levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, sobre la que habrá que comprobar si hay «consenso» en la UE, y una «discusión más amplia» sobre el nuevo enfoque de los Veintisiete hacia las autoridades venezolanas.

Kallas señaló que las autoridades provisionales de Venezuela «han dado paso concretos de acercamiento a Europa» ya que «han liberado por ejemplo a los presos políticos europeos que estaban en Venezuela», y añadió que «en el futuro tendremos que hablar de cómo abordamos la situación» de ese país.

Consideró, en ese contexto, que tendría que haber «dos vías».

«Yo voy a proponer que levantemos las sanciones a Delcy Rodríguez, actual presidenta en funciones. Tendremos que verlo todavía concretamente, pero eso es lo que se va a proponer. Y en un segundo momento tendríamos que hablar en un sentido amplio sobre nuestra relación y el enfoque hacia las autoridades venezolanas. Para ello tendríamos que tener unos criterios de referencia para ver qué tendría que hacer Venezuela para que nosotros también actuáramos en consecuencia», dijo Kallas.

Previamente, fuentes de Exteriores indicaron que la alta representante había «hecho suya» la propuesta del «deslistado de Delcy Rodriguez”.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este lunes al llegar al Consejo que iba a plantear a sus homólogos de la UE el levantamiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez.

«Hoy voy a solicitar que se inicie el proceso para retirar las sanciones individuales a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada. Porque si el actual Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara», indicó Albares a la prensa.

Albares señaló al respecto que el levantamiento de las medidas restrictivas a Rodríguez requiere unanimidad de los Veintisiete para poder llevarse a cabo.

A la vez, el ministro español consideró que Europa tiene que tener una interlocución con Venezuela al nivel que la está teniendo Estados Unidos. EFE

