Karla Souza celebra los nuevos incentivos al cine en México mientras brilla en EE.UU.

3 minutos

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU), 23 feb (EFE).- La actriz mexicana Karla Souza se siente motivada por los nuevos incentivos al cine que anunció el Gobierno de México, mientras ella «aporta» a la representación de los latinos en Estados Unidos, donde protagoniza en inglés la serie ’56 Days’, un nuevo thriller erótico de Prime Video.

La también productora celebra en una entrevista con EFE la nueva ‘Ley de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual’, con un crédito fiscal de hasta el 30 % para hacer producciones en México, que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció junto a Salma Hayek la semana pasada.

«Sí (motiva a hacer más producciones en el país), justo tengo ahorita varias cosas que estoy desarrollando en México y esa fue una gran noticia y siento que deberíamos seguir tratando de apoyar las artes, que de por sí es muy difícil hacer cine, pero es muy importante que como cultura lo apoyemos», declara en Miami.

Representante del talento latino en EEUU

La artista interpreta a la detective Lee Reardon en ’56 days’, serie basada en una novela homónima en la que ella investiga la aparición de un cadáver en descomposición en un apartamento de lujo relacionado con una pareja conformada por Oliver Kennedy, interpretado por Avan Jogia, y Ciara Wyse, que interpreta Dove Cameron.

Souza ganó fama en México por la comedia ‘Nosotros los nobles’, y en Estados Unidos se popularizó gracias al drama ‘How to Get Away with Murder’ y la serie cómica ‘Home Economics’, en las que actúa en inglés con personajes fuera del estereotipo hispano, además de ganar el Emmy Internacional a mejor actriz por el filme ‘La caída’.

«Creo que lo que estamos viviendo como latinos en el mundo es muy importante, podernos ver reflejados (con) nuestras historias en el arte, no solo en el cine, en la televisión, en la literatura. Entonces, poder hacer mi granito de arena y representar a mi país me da muchísimo orgullo», comenta.

El erotismo del misterio

La nueva serie de ocho capítulos, ya disponible en Prime Video, es un misterio con erotismo, pues Oliver y Ciara se conocen de manera fortuita en un supermercado, se enamoran rápido y de forma «peligrosamente intensa».

Para revivir el misterio, la detective debe revivir el romance junto con su socio, Karl Connolly, interpretado por Dorian Missick, mientras ellos lidian también con sus secretos.

La mexicana explica que «la temática de la serie habla mucho de los secretos y de lo peligrosos y autodestructivos que pueden ser», así como «de esta dualidad y tensión» entre la imagen pública y la privada.

También cree que, «definitivamente, el erotismo se logra gracias al misterio», a diferencia de cuando «las cosas están sobreexpuestas y sobreexplicadas».

Por otro lado, considera que la detective podría ser «la hermana mayor» de Laurel Castillo, el personaje que ella interpretó en ‘How to Get Away with Murder’, una abogada involucrada en controversiales homicidios.

La actriz reconoce que hacer este tipo de dramas «es más agotador» que una comedia.

«Sin embargo, hacer comedia es muy difícil, muy matemático también. No es tan divertido como lo que aparenta ser, pero yo diría que es más agotador emocionalmente hacer los dramas y los dos me gustan, me gusta cambiarle», opina. EFE

