Kast, el ultraderechista chileno que intentará por tercera vez llegar a La Moneda

3 minutos

Sebastián Silva

Santiago de Chile, 18 ago (EFE).- Abogado de 59 años y profundamente católico, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, postula por tercera vez a la Presidencia de Chile consolidado como el rostro más competitivo de la ultraderecha, que este lunes lanzó su campaña escoltado por miembros del gremio camionero en la región de Antofagasta, a 1.300 kilómetros al norte de Santiago.

«Chile no está condenado al fracaso, Chile está llamado a la grandeza, a ser ese país que tenemos que ser: fuerte, libre y próspero», señaló desde una tarima rodeado de cámaras.

Oriundo de Paine, una localidad agrícola ubicada a treinta kilómetros al sur de Santiago, Kast intentó llegar al palacio de La Moneda en 2017 y 2021, año en el que perdió la segunda vuelta contra el presidente progresista Gabriel Boric, pese a haber ganado en la primera ronda.

Sus propuestas se mantienen desde entonces: defiende el modelo neoliberal legado de la dictadura, la reducción del tamaño del Estado, las bajadas de impuestos, la mano dura contra la migración y la delincuencia, y la soberanía nacional frente al multilateralismo.

Sus referentes son los presidentes estadounidense, Donald Trump y argentino, Javier Milei, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y sus principales enemigos son la Agenda 2030 de la ONU y los defensores de la llamada cultura ‘woke’ (conciencia social y responsabilidad colectiva), aunque tiene un estilo distinto.

Cercano al líder del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, Kast también ha celebrado la política contra las maras del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, centrando su discurso en cuestiones de seguridad y migración irregular.

Su vida ha estado ligada a la derecha más dura del país sudamericano, siendo rostro activo en la campaña para perpetuar al dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en el poder y luego diputado durante dieciseis años por la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado por uno de los ideólogos de la dictadura.

Kast es perfilado como el político que instaló las ideas de extrema derecha en el Chile actual, aunque su cruzada personal es de larga data y quedó manifiesta en 2016 tras su renuncia a la UDI, a la que acusó de «falta de convicción».

Su formación, el Partido Republicado, fue fundada en 2019 en pleno segundo intento de reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1980), un proceso que concluyó con el rechazo del electorado.

Además de Kast, desde la derecha y sus extremos, en las elecciones presidenciales de noviembre también competirán la exalcaldesa Evelyn Matthei, del conservadurismo tradicional, y el diputado Johannes Kaiser, del ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL). EFE

