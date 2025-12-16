Kast afirma que «su voluntad» es vivir en el Palacio de la Moneda de Chile

Buenos Aires, 16 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes en una conferencia de prensa en Argentina que tiene “interés en vivir en (el Palacio de) La Moneda”, la sede del Ejecutivo chileno, donde ningún mandatario ha residido de forma permanente desde 1958.

“Nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda”, sostuvo Kast, quien consideró que «no corresponde» generar gastos adicionales al Estado mediante el alquiler o la adecuación de una residencia alternativa.

«Creo que esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles», adelantó el líder ultraderechista, que se impuso en los comicios presidenciales del pasado domingo con más del 58 % de los votos y comenzará su mandato el próximo 11 de marzo.

«Ha habido discusiones respecto de si uno puede vivir en un monumento histórico. Yo le puedo decir que ya mucha gente vive ahí, partiendo por la guardia del Palacio», argumentó Kast.

Kast sostuvo que está dispuesto a adaptarse a las condiciones del edificio y que, aún si no pudiera acondicionar una habitación propia, estaría dispuesto a «dormir en el tercer piso» o llevar «un saco de dormir».

«Esa es mi voluntad», remarcó.

Durante su visita a Buenos Aires, Kast se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, y anticipó una relación bilateral “muy buena”, a niveles que, según dijo, “nunca antes se ha visto”.

El presidente electo, quien hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, se convertirá en el primer dirigente identificado con la dictadura que llega a La Moneda en la actual etapa democrática.

Con fuertes vínculos con otros líderes de la ultraderecha regional, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, la tipificación de la migración irregular como delito y la construcción de cárceles de máxima seguridad con regímenes de aislamiento total para los líderes del narcotráfico. EFE

