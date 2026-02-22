Kast asistirá a la cumbre regional encabezada por Trump justo antes de asumir el poder

Santiago de Chile, 22 feb (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, confirmó este domingo su participación en una cumbre regional encabezada por el mandatario de EE.UU., Donald Trump, el próximo 7 de marzo en Miami, para abordar «el avance del crimen organizado y el terrorismo, la inmigración ilegal masiva y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental».

La Oficina del Presidente Electo (OPE) señaló en un comunicado, también, que una de las materias «de máximo interés» que se quiere discutir es sobre «el nuevo contexto que se presenta hoy en Venezuela, como una oportunidad para el retorno de cientos de miles de inmigrantes venezolanos que se encuentran en Chile».

La OPE explicó que Kast, que llegará al poder el 11 de marzo, recibió la invitación al evento el 16 de febrero por parte del Gobierno de Estados Unidos y que viajará acompañado del futuro ministro de Relaciones Exteriores designado, Francisco Pérez Mackenna.

La confirmación al evento se produce en medio de las tensiones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos luego de que el viernes la Administración de Donald Trump revocara las visas diplomáticas a tres funcionarios del Gobierno, entre ellos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, por un proyecto que busca construir un cable submarino de fibra óptica que una China y Chile.

La sanción estadounidense provocó que el Ejecutivo del progresista Gabriel Boric presentara una nota de protesta ante Estados Unidos a través de su embajador en el país suramericano.

Durante su mandato, Boric ha criticado en público a Trump por asuntos como la subida de los aranceles, sus declaraciones sobre recuperar el control del Canal de Panamá, por su papel en la guerra de Ucrania o los bombardeos de Irán. Además, en los cuatro meses que el embajador estadounidense, Brandon Judd, lleva en Chile también han sido varias las tensiones diplomáticas.

Sin embargo, el triunfo de Kast y del ultraderchista Partido Republicano en las elecciones de diciembre fue celebrado por el presidente estadounidense, que lo ve como otro de sus aliados en la región.

El presidente de los republicanos, Arturo Squella, en declaraciones recogidas por la prensa local, destacó como una «gran oportunidad» la asistencia de Kast en la cumbre de Miami para reunirse con mandatarios de países «que atraviesan amenazas similares a la nuestra, particularmente el crimen organizado», entre los que mencionó a gobiernos aliados como el de Ecuador, con Daniel Noboa, y de Argentina, con Javier Milei.

Según la prensa chilena, en el equipo de Kast no descartan un encuentro entre el futuro mandatario chileno y Trump, así como con otras autoridades del gobierno norteamericano.

La reunión tendrá lugar en el Trump National Doral Miami, en el estado de Florida, cuatro días antes de que Kast asuma la Presidencia de Chile, y se sumará a la larga lista de viajes –a países de la región y de Europa afines ideológicamente– que el futuro presidente ha desplegado desde que, en diciembre, ganó las elecciones. EFE

