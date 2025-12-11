Kazajistán calcula en 480.000 toneladas sus pérdidas energéticas por ataques ucranianos

Astaná, 11 dic (EFE).- El ministro de Energía kazajo, Erlan Akkenzhenov, estimó este jueves en 480.000 toneladas las pérdidas de producción petrolera de Kazajistán en los últimos 12 días por el último ataque con drones ucranianos al oleoducto que atraviesa el territorio ruso para transportar el grueso del petróleo kazajo a Europa.

«Desde el 29 de noviembre de este año, día del reciente ataque con drones, y hasta la fecha, las pérdidas de producción petrolera de Kazajistán han ascendido a 480.000 toneladas», declaró el ministro.

Akkenzhenov señaló que el ataque contra instalaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) causó daños significativos en el sistema de amarre de la terminal portuaria en Novorossíisk.

«El daño fue grave, hay una brecha de 3 por 2,5 metros», explicó Akkenzhenov, añadiendo que otra instalación de amarre, que se encuentra en proceso de reparación rutinaria, estará operativa el 15 de diciembre.

A la vez, el ministro kazajo se mostró convencido de que ese contratiempo no afectará seriamente los planes de tránsito de crudo para 2025, que serán cumplidos.

«Habíamos planeado entregas récord de 72 millones de toneladas de petróleo este año, que podrán ser de 68 millones de toneladas», explicó.

Akkenzhenov aseguró que Kazajistán buscará rutas alternativas para la entrega de su crudo a mercados globales, pero actualmente eso es imposible.

«A día de hoy, el KTK no tiene alternativas», aseveró.

Astaná extendió el pasado 30 de noviembre una protesta a Kiev por el ataque perpetrado la víspera contra instalaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio en el puerto ruso de Novorossíisk, que destruyó una terminal de carga.

Kazajistán enfatizó que se trata del «tercer acto de agresión contra un objetivo exclusivamente civil, cuyas operaciones cuentan con las garantías de las normas del derecho internacional».

El consorcio agrupa importantes compañías de Kazajistán, Estados Unidos, Rusia y varios países europeos.

En 2024, el oleoducto transportó más de 63 millones de toneladas de petróleo.

Los drones ucranianos golpean desde hace meses las instalaciones energéticas en Rusia, desde refinerías hasta oleoductos, gasoductos y depósitos de combustible.EFE

