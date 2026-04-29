Kazajistán no tiene previsto retirarse de la OPEP+ tras salida de Emiratos Árabes Unidos

2 minutos

Astaná, 29 abr (EFE).- Kazajistán no tiene previsto retirarse de la OPEP+ tras el anuncio de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de que abandona el cartel, según informó este miércoles el Ministerio de Energía de la nación centroasiática.

«A día de hoy el cambio de formato de participación del país en la alianza no está en la agenda», señala un comunicado ministerial.

Kazajistán tiene previsto producir en 2026 entre 96 y 96 millones de toneladas de crudo, tras revisar su plan inicial de 100,5 millones de toneladas por problemas técnicos en el yacimiento de Tenguis y los ataques de drones ucranianos contra las terminales del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) en el mar Negro.

Según informó a mediados de abril el ministro de Energía kazajo, Yerlán Akkendzhénov, este año está prevista la exportación de cerca de 76 millones de toneladas.

La principal vía de exportación es el oleoducto KTK, que transporta el crudo kazajo hasta el mar Negro, de donde es cargado en buques cisternas a sus destinos, fundamentalmente países de la Unión Europea.

España adquiere anualmente alrededor de 2,2 millones de petróleo kazajo.

EAU explicó que su decisión está impulsada «por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta».

La retirada de Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

La OPEP fue fundada en 1960 y agrupa a doce naciones con el fin de gestionar la producción y precios del crudo, a los que en 2026 se sumaron diez países aliados, incluyendo a Rusia, Kazajistán y México, para estabilizar el mercado ante el desplome de los precios a nivel internacional. EFE

kk-mos/psh