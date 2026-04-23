Kenia apoya un proyecto de construcción de una refinería de petróleo para África oriental

3 minutos

Nairobi, 23 abr (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, reveló este jueves que mantiene conversaciones con el multimillonario nigeriano Aliko Dangote, el hombre más rico de África, sobre la posibilidad de establecer en la vecina Tanzania una refinería regional de petróleo para abastecer a África oriental.

Durante la cumbre industrial África We Build 2026, celebrada en Nairobi, Ruto afirmó que el proyecto, actualmente en estudio con Tanzania, procesaría petróleo crudo procedente de Kenia, la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

«Aliko nos comenta que el sector privado y el Gobierno pueden dialogar sobre una refinería en Tanzania, una refinería conjunta que nos beneficiaría a todos», señaló el mandatario keniano.

«Procesaríamos petróleo procedente de Kenia, la República Democrática del Congo e incluso Uganda. Solo necesitaríamos construir un oleoducto desde Tanga (Tanzania) hasta Mombasa (Kenia), y el producto terminado llegaría a través del oleoducto ya construido en Uganda», explicó Ruto.

El presidente keniano abogó por colaborar en la formulación de políticas que beneficien al mercado de África oriental, superando rivalidades y apoyando la inversión transfronteriza y el desarrollo de infraestructura.

En el mismo foro, Dangote afirmó que podría replicar su refinería de Nigeria, con una capacidad de 650.000 barriles diarios, en África oriental si los gobiernos de la región apoyan la iniciativa.

«Mi compromiso hoy aquí es que, si llegamos a un acuerdo con los tres o cuatro gobiernos presentes sobre la refinería, lideraremos el proyecto y nos aseguraremos de que se construya en los próximos cuatro o cinco años», aseguró el magnate nigeriano.

Uganda, que espera iniciar la producción comercial de petróleo crudo este año, también ha manifestado su intención de construir una refinería.

La refinería de Dangote en Nigeria, la más grande del continente, alcanzó su plena capacidad semanas antes de que estallara la guerra en Irán y ha ayudado al país africano a ganar autosuficiencia en el suministro de combustible.

Otras naciones ahora quieren emular ese éxito y protegerse ante futuras crisis.

La guerra en Oriente Medio comenzó el pasado 28 de febrero con ataques coordinados de EE.UU. e Israel sobre suelo iraní, ofensiva a la que Teherán respondió con misiles y drones, además de bloquear Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo.

Las consecuencias del conflicto han tensado las cadenas de suministro de combustible y fertilizantes, agudizando la vulnerabilidad de las economías africanas dependientes de las importaciones y obligando a más países a abastecerse de la refinería de Dangote. EFE

pa/ajs