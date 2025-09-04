Kennedy defiende despido de directora de CDC y su escepticismo sobre la gestión del covid

Washington, 4 sep (EFE).- El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., defendió este jueves el despido de la directora del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como algo «absolutamente necesario», así como su escepticismo respecto a las vacunas contra el covid.

Durante más de tres horas, el secretario se enfrentó a duras críticas de los senadores, tanto demócratas como algunos republicanos, presentes en una comisión del Senado.

Entre otras cosas, le pidieron que dimitiera por su gestión de la cartera de salud.

Uno de los temas que más tiempo ocupó en la audiencia fue el despido de la directora de CDC Susan Monarez, que generó también la dimisión de alto cargos entre acusaciones de politizar la sanidad pública.

Kennedy acusó a Monarez de mentir sobre su despido y aseguró que fue porque ella negó que fuera alguien de confianza. Sin embargo, la exdirectora afirmó que fue despedida por negarse a cumplir con la política de vacunas del secretario.

El secretario de Salud es un conocido antivacunas. De hecho, varios exmiembros del CDC han alertado del «peligro» de que sea él quien decida sobre la salud pública en el país.

Kennedy defendió que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades necesitaban una reorganización y cargó contra ellos por la gestión de la pandemia.

Entre otras cosas, declaró que la gestión que hicieron del covid estuvo politizada y que «nadie sabe realmente lo que ocurrió, debido al caos de datos que salía del CDC».

También fue preguntado por la reciente aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de una nueva tanda de vacunas anticovid actualizadas.

Estas estarán limitadas a la población con riesgos de salud y previa consulta médica.

El anuncio supone un giro en la política de vacunación contra la covid-19 de EE.UU., pues el Gobierno de Joe Biden recomendaba una vacuna de refuerzo anual a partir de los seis meses de edad y se alinea con el escepticismo de Kennedy Jr. hacia las vacunas.

Kennedy defendió que ahora las vacunas no son tan necesarias porque «el virus ha mutado, es menos peligroso, hay mucha inmunidad natural y de rebaño».

También atacó a los CDC por «mentir» sobre el contagio y por permitir al sindicato de maestros cerrar las escuelas para evitar la propgación del virus, una decisión que se acató en prácticamente todo el mundo.

«Quiero eliminar la política de la ciencia en la salud pública», concluyó.

Exmiembros de los CDC y algunos legisladores se manifestaron en la puerta del Congreso contra el secretario de Salud y dentro de la audiencia se vio a personas con batas médicas en las que estaba escrito ‘Despidan a Kennedy’. EFE

