Kiev confirma un ataque con drones sobre una refinería rusa en Volgogrado

Berlín, 14 ago (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de que en la noche del miércoles a este jueves un ataque con drones causó daños en una refinería de Rusia en Volgogrado, en el suroeste ruso, a unos 400 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana que violó Moscú con su invasión en 2022.

«El golpe de los drones de ataque causó severos incendios en la planta» y «los detalles de las consecuencias del ataque se están clarificando», según comunicó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su cuenta de la red social ‘Facebook’.

Rusia informó a través del gobernador regional Andréi Bocharov de que, debido a «los restos de un dron (derribado), se produjo una fuga e incendio de productos petrolíferos en la refinería de Volgogrado», que se encuentra a 900 kilómetros al sureste de Moscú.

La refinería pertenece a la empresa Lukoil y según la información de los militares ucranianos procesa más de 15 millones de toneladas de petróleo cada año, el 5,6 % del total que refina Rusia anualmente.

«La refinería produce diésel, gasolina y combustible para aviones, que son de vital importancia para la logística de las fuerzas armadas rusas», precisó el mensaje castrense ucraniano.

No es la primera vez que Ucrania ataca a esta refinería, que ya sufrió varios incendios en el pasado.

En el ataque ucraniano con drones de la noche del miércoles a este jueves, la mayoría de los sistemas de ataque empleados por Ucrania fueron derribados, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

Moscú aseguró haber derribado hasta 44 drones ucranianos que se dirigían contra territorio controlado por Rusia.

La mayoría fueron abatidos sobrevolando el mar Negro (14), en la región de Volgogrado (9), la península ucraniana de Crimea (7), anexionada por Rusia en 2014, y la región de Rostov (7). EFE

