Kiev reivindica ataque con drones navales a dos barcos de la «flota fantasma» de Rusia

2 minutos

Berlín, 29 nov (EFE).- Ucrania atacó con éxito usando drones navales a dos barcos de la flota fantasma rusa en el mar Negro, informó este sábado la agencia ucraniana Ukrinform, que citó una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Los drones navales empleados son los sistemas modelo ‘Sea Baby’ o «Bebé del mar», según Ukrinform, que señaló que la operación estuvo a cargo del SBU y la Marina de Ucrania.

La información se produce después de que de que el Gobierno turco indicara que el petrolero Virat, con bandera de Gambia, fue atacado en el mar Negro anoche y de que otro, el Kairos, sufriera un incendio también ayer por un «factor externo».

El gobierno turco no informó de heridos aunque dijo que la tripulación del Kairos fue evacuada.

Según Ukrinform, los dos barcos atacados, el KAIRO y el VIRAT, no llevaban carga de hidrocarburos y se dirigían a la ciudad costera rusa de Novorosíisk, a unos 200 kilómetros al este de la península de Crimea, territorio ucraniano anexionado ilegalmente por Rusia en 2014.

«El SBU sigue tomando medidas activas para reducir la capacidad financiera de Rusia para librar la guerra contra Ucrania», señaló la fuente del SBU, citada por la agencia ucraniana.

Se llama «flota fantasma» rusa al conjunto de embarcaciones que usa Moscú para evitar las sanciones internacionales que pesan contra Rusia por la invasión contra Ucrania, una guerra de agresión que cumplirá, de no detenerse, cuatro años el próximo mes de febrero.

El ‘Sea Baby’ es un dron de superficie submarina creado por el SBU que, desde 2022, ha evolucionado con diferentes modelos. EFE

smm/jlp