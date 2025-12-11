Kiev se compromete a acelerar reformas judiciales y anticorrupción en su camino hacia UE

Leópolis (Ucrania), 11 dic (EFE).- Ucrania se comprometió este jueves a acelerar sus medidas en diez ámbitos prioritarios, que incluyen reformas judiciales y políticas anticorrupción, en el marco de su proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), que a su vez reafirmó su apoyo a Kiev y su voluntad de avanzar en ese camino.

Kiev y la UE se manifestaron así al término de la reunión informal de Ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete que tuvo lugar hoy en la ciudad ucraniana de Leópolis, cuya celebración en tan simbólico escenario «es una muestra muy importante» del respaldo europeo a Ucrania, según dijo en una rueda de prensa el viceprimer ministro para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Taras Kachka.

La apertura de las negociaciones formales para la adhesión viene siendo vetada por Hungría y pese a que el Ejecutivo comunitario ha dado su luz verde a iniciar ese proceso sobre los principales capítulos necesarios para llevarlo a cabo, que incluyen cuestiones de Estado de derecho, mercado interior y relaciones exteriores.

La UE valora especialmente «la determinación y resiliencia» que demuestra Ucrania para avanzar en reformas «que refuercen la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública», todo ello «en el contexto de desafíos extraordinarios derivados de la guerra de agresión rusa», señalaron ambas partes en un comunicado conjunto.

Para tratar de continuar avanzando en este proceso pese al bloqueo húngaro, se han identificado una decena de puntos en los que Kiev deberá centrar sus esfuerzos y que incluyen principalmente medidas destinadas a reforzar el Estado de derecho.

Entre las diez medidas destacadas por la Comisión y asumidas por Kiev sobresalen cambios estructurales en el sistema de justicia penal y en la arquitectura institucional anticorrupción.

Ucrania se compromete en concreto a aprobar reformas profundas del Código de Procedimiento Penal, eliminar obstáculos procesales en casos de corrupción de alto nivel, extender los plazos de prescripción y blindar la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

El plan también prevé la reforma de la Oficina Estatal de Investigación, la revisión del procedimiento de selección y cese del fiscal general, la incorporación reforzada de expertos internacionales en los procesos de nombramiento judicial, así como la aprobación del proyecto de ley sobre declaraciones de integridad de los jueces y la mejora de los mecanismos de ejecución de sentencias.

La UE subrayó que estas reformas no solo condicionan el avance hacia la adhesión, sino que representan una inversión estratégica en la estabilidad institucional y democrática del país.

Junto al impulso político que se ha querido dar al proceso de adhesión ucraniano en Leópolis, la UE confirmó el desembolso de 4.100 millones de euros del programa de préstamos ERA y otros 1.800 millones del Mecanismo para Ucrania, destinados a cubrir necesidades sociales urgentes y mantener el ritmo de las reformas. EFE

