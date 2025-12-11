Kim visita la embajada rusa en Corea del Norte tras la muerte del representante de Moscú

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y otros altos funcionarios de su gobierno visitaron la embajada de Rusia para expresar sus condolencias por la reciente muerte del embajador ruso, informó el jueves la prensa estatal.

Las visitas, que según la agencia noticiosa estatal KCNA tuvieron lugar el miércoles, ponen de relieve el fortalecimiento de la alianza entre Moscú y Pyongyang desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Moscú anunció el lunes que el embajador ruso, Alexander Matsegora, que prestaba servicio en Pyongyang desde 2014 había fallecido el fin de semana a los 70 años.

Kim depositó flores en la embajada y guardó un minuto de silencio en memoria de Matsegora, informó la KCNA.

Según la agencia, Kim dijo que era «una profunda tristeza (…) perder al embajador en un momento en que se ha abierto una importante fase histórica en el desarrollo de las relaciones entre los dos países».

Otros altos dirigentes, incluido el principal responsable militar Pak Jong Chon, también visitaron la embajada, señaló.

Matsegora fue un «impulsor» del «arduo trabajo de muchos años» que condujo al «nivel sin precedentes de relaciones» entre Rusia y Corea del Norte, según la diplomacia rusa.

Los dos países tienen desde 2024 un pacto de defensa mutua firmado tras una visita oficial de Vladimir Putin a Pyongyang, la primera en dos décadas.

Corea del Norte ha proporcionado miles de soldados a Rusia, en particular para repeler a las fuerzas ucranianas que se habían establecido en una pequeña parte de la región de Kursk, en la frontera rusa, entre finales de 2024 y el primer semestre de 2025.

Corea del Norte también suministra armas y municiones a Rusia, según Corea del Sur, que sospecha que Moscú transfiere a cambio tecnología militar sensible.

