Kirguistán compra todos los activos de uno de los principales operadores móviles del país
Moscú, 13 ago (EFE).- El banco estatal de Kirguistán, Eldik Bank, adquirió la filial de la operadora de red Beeline en Kirguistán, uno de los principales operadores de telefonía móvil del país, nacionalizando por completo la compañía, informó este miércoles TASS.
«Eldik Bank cerró un acuerdo para adquirir el 100 % de Sky Mobile, que opera bajo la marca de Beeline Kirguistán», dice el comunicado citado por la agencia rusa.
«Esta decisión forma parte de una estrategia estatal implementada por el presidente de la República, Sadir Zhapárov, y tiene como objetivo fortalecer los intereses nacionales, desarrollar la infraestructura digital y modernizar la economía», según las autoridades kirguisas,
En Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán la marca Beeline pertenece al holding de telecomunicaciones Veon Ltd., que cotiza en Ámsterdam y abandonó Rusia en 2023.
La marca Beeline en Rusia es propiedad de VimpelCom, fundada en 1992, quien anteriormente pertenecía a Veon hasta que sus directivos adquirieron la empresa en 2023 sin ningún acuerdo de recompra, lo que significó la salida completa de la empresa holandesa del mercado ruso.
El acuerdo inicial para la compra de VimpelCom partía de unos 2.100 millones de dólares.
Veon también opera en Ucrania a través de Kyivstar.EFE
