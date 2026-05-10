Kleber Mendonça Filho, Premio Platino a la mejor dirección por ‘O agente secreto’

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Playa del Carmen (México), 9 may (EFE).- El realizador brasileño Kleber Mendonça Filho ganó este sábado el Premio Platino a la mejor dirección por ‘O agente secreto’ (‘El agente secreto’), filme que obtuvo cuatro nominaciones al Óscar.

«Este premio es para Wagner Moura, un gran amigo, un gran actor, qué placer trabajar con él. Quería compartir con amigos que están aquí y todas las personas que vieron ‘El agente secreto’. Fue una aventura», dijo Mendonça Filho al recibir el galardón.

Mendonça Filho fue uno de los grandes triunfadores de la noche, ya que además de este galardón, su película fue elegida como la mejor cinta y Moura como el mejor intérprete.

«Los premios son una luz, como un ‘spotlight’, traza un tipo de reconocimiento”, afirmó en rueda de prensa ayer el cineasta, quien ha acumulado cientos de distinciones tras el estreno mundial de la película.

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.

En esta edición se han premiado 36 categorías del audiovisual iberoamericano, 12 más que en 2025. EFE

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