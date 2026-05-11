Kremlin dice que sigue en vigor la invitación a Trump para que visite Moscú

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Moscú, 11 may (EFE).- La invitación cursada por el presidente ruso, Vladímir Putin, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que visite Moscú sigue en vigor, afirmó este lunes el Kremlin.

«No me cabe duda de que el presidente ruso siempre estará encantado de recibir a su colega estadounidense en Moscú. Se lo dice cada vez que hablan por teléfono», afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

La última conversación telefónica entre ambos líderes tuvo lugar el pasado 29 de abril.

Y la última reunión entre Putin y Trump se celebró en el verano de 2025, en Alaska (EE.UU.). EFE

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