Líder y célula criminal ligados a cartel mexicano caen en el estado de Sinaloa
Ciudad de México, 11 ago (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este lunes en Los Mochis, Sinaloa, en noroeste de México, a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), brazo operativo vinculado al Cártel del Pacífico, facción “Los Mayos”.
Entre los arrestados está Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, alias “Chendo” y/o “El 16”, señalado como uno de los principales mandos operativos del grupo, según fuentes consultadas.
En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con un comunicado conjunto, fuerzas federales reforzaron la seguridad en Sinaloa y, tras líneas de investigación, ubicaron a dos objetivos en la colonia Loma Dorada, en Los Mochis.
Con apoyo de herramientas tecnológicas y patrullajes, detectaron dos vehículos de alta gama tripulados por hombres armados, quienes huyeron, luego de que las autoridades les marcaron el alto para evitar riesgos a la población.
Esto, detonó una breve persecución que concluyó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.
Tras la detención, los efectivos se incautaron de cuatro armas largas, un paquete envuelto en cinta canela con cocaína, cartuchos, cargadores y dos vehículos, uno de ellos denunciado como robado. EFE
