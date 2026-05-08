Líderes africanos lamentan la muerte del expresidente de Botsuana Festus Mogae

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Nairobi, 8 may (EFE).- Líderes de África despidieron este viernes al expresidente botsuano Festus Mogae (1998-2008), fallecido a los 86 años, a quien calificaron como un «estadista distinguido» y un pilar fundamental en la estabilidad y la lucha contra el VIH en la región austral del continente.

La presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, describió a Mogae como un «panafricanista comprometido», cuyo liderazgo fue clave para estrechar los lazos históricos entre ambos países.

«Su calma, sabiduría, humildad y compromiso con la buena gobernanza le ganaron admiración mucho más allá de las fronteras de Botsuana», afirmó en un comunicado de la Presidencia.

Desde el Reino de Eswatini, el primer ministro, Russell Mmiso Dlamini, en representación del rey, Mswati III, aseguró que Mogae será recordado como una figura de «distinción excepcional».

«Su legado permanecerá como una luz guía y una fuente perenne de inspiración para las generaciones presentes y futuras de líderes africanos», destacó en su cuenta de X.

Por su parte, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, subrayó que el exmandatario deja una huella imborrable por su «gobernanza democrática y su incansable defensa en la lucha contra el VIH/SIDA en toda África».

En términos similares se expresó la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, quien transmitió sus condolencias al pueblo botsuano ante la pérdida de quien fuera un «servidor inquebrantable».

Nacido en Serowe (este) en 1939, Mogae se formó como economista en el Reino Unido y trabajó como funcionario antes de ocupar diferentes puestos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco de Botsuana (banco central).

También ejerció como ministro de Finanzas y vicepresidente antes de convertirse en el tercer jefe de Estado de Botsuana desde su independencia del Reino Unido en 1966.

Es recordado internacionalmente por haber transformado la respuesta sanitaria de Botsuana frente a la epidemia de VIH, que en los años noventa amenazaba con colapsar el país, lo que le valió en 2008 el prestigioso Premio Ibrahim al Liderazgo Africano.

Después de completar el máximo constitucional de diez años en el poder, Mogae dimitió y fue sustituido por Ian Khama (2008-2018).

El expresidente había sido ingresado el pasado abril en un hospital de Gaborone, donde falleció esta madrugada tras semanas de incertidumbre sobre su estado de salud.

Tras el anuncio del fallecimiento por parte del actual presidente de Botsuana, Duma Boko, este decretó tres días de duelo nacional. EFE

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