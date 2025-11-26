La argentina YPF se asocia con la italiana ENI para buscar petróleo en aguas de Uruguay

La petrolera argentina YPF anunció el martes que se asoció con la italiana ENI para comenzar a buscar petróleo en aguas de Uruguay, según un comunicado fechado en Montevideo.

Uruguay, a través de su petrolera estatal Ancap, cuenta con siete áreas offshore (costa afuera) que tienen contratos vigentes de exploración con compañías internacionales.

El acuerdo entre YPF y la Corporación Nacional de Hidrocarburos (ENI, por sus siglas en italiano) se centra en la posible exploración de un bloque ubicado a unos 200 kilómetros de la costa uruguaya. El área tiene una extensión de unos 17.000 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 4.100 metros.

El presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, dijo que en los próximos meses se realizarán en Italia los estudios sísmicos que determinarán si se hace un pozo para iniciar la exploración o no.

Las posibilidades de hallar petróleo en Uruguay son menores al 50% según la geología, pero Marín cree que son mayores.

«Hay que perforar para verlo, todavía no hemos encontrado petróleo», señaló en rueda de prensa en Montevideo en el marco del encuentro Energía Summit 2025, organizado por el diario El Observador.

En Uruguay, un país sin producción de crudo, Ancap se encarga de refinar el petróleo que ingresa al país. Para la estatal la probabilidad de encontrar el hidrocarburo es baja.

