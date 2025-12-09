La artista neurodivergente escocesa Nnena Kalu gana el Premio Turner 2025

Londres, 09 dic (EFE).- La artista escocesa Nnena Kalu se alzó este martes con el Premio Turner, el más prestigioso de las artes visuales en el Reino Unido, convirtiéndose así en la primera persona con una discapacidad de aprendizaje en ser reconocida con el galardón.

Nnena Kalu (Glasgow, 1966) obtuvo el premio dotado con 25.000 libras (28.596 euros) de las manos del mago Steven Frayne durante la gala celebrada hoy en Bradford (norte de Inglaterra), que alberga el título de ciudad de la cultura británica este 2025.

En la Grammar School, el ‘alma máter’ del renombrado artista británico David Hockney, la escocesa se impuso al resto de finalistas, Rene Matic, Mohammed Sami y Zadie Xa de la edición de 2025, la 41 del premio, que coincide con el 250 aniversario del nacimiento del pintor inglés JMW Turner que le da nombre.

Kalu, de 59 años, se encuentra en el espectro autista, tiene dificultades de aprendizaje y una comunicación limitada, por lo que en el momento de recibir el Turner, tomó la palabra su facilitadora artística en la oenegé Action Space, Charlotte Hollinshead.

«¡Nnena Kalu, has hecho historia!», dijo Hollinshead, ante los aplausos y los vítores del público de Bradford.

En el discurso, la facilitadora artística aseguró que la creadora escocesa, con la que colabora desde 1999, había sufrido discriminación por su condición neurodivergente hasta la fecha y agregó: «Esperemos que este premio acabe con ese prejuicio».

Kalu ganó el Turner gracias a su instalación ‘Hanging Sculpture 1-10’, presentada inicialmente en la Bienal Manifiesta 15 en Barcelona en 2024 y su presentación en ‘Conversations’, una exhibición en la Walker Art Gallery de Liverpool (Inglaterra).

Su obra, que se exhibe hasta el 22 de febrero junto a la de los demás finalistas en la Cartwright Hall Gallery de Bradford, muestra pinturas y dibujos, así como unas particulares esculturas colgantes elaboradas a base de cuerda, cinta de distintos materiales y telas que constituyen entre sí unos vórtices infinitos e hipnóticos llenos de color, texturas y formas que se asemejan a la de un gran ojo.

El jurado, presidido por el director de la galería londinense Tate Britain, Alex Farquharson, alabó la obra «valiente» de Kalu, así como su presencia, sus colores y la «traducción vivaz de los gestos expresivos» en las esculturas y los dibujos.

El premio Turner, uno de los más conocidos en las artes visuales a nivel mundial, pretende promover el debate público alrededor de los nuevos desarrollos del arte británico contemporáneo desde su creación en 1984, y cuenta con premiados como Steve McQueen, Damien Hirst o, más recientemente, la también escocesa Jasleen Kaur.

El Instituto de Arte Moderno de Middlesbrough (MIMA), al noreste de Inglaterra, será la sede que albergará el premio Turner en 2026, anunciaron este martes. EFE

