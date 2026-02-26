La audiencia televisiva del discurso de Trump cae en EEUU un 12% respecto a 2025

2 minutos

Redacción Internacional, 26 feb (EFE).- La audiencia televisiva del discurso del Estado de la Unión protagonizado en la noche del martes por el presidente Donald Trump ha bajado un 12 por ciento si se compara con su intervención presidencial del pasado año tras tomar posesión del cargo.

Según el recuento preliminar de la compañía especializada Nielsen, difundidas por The Hollywood Reporter (THR), el discurso de Trump, que se extendió durante casi dos horas y se convirtió en el más largo de la historia, atrajo la atención de 27,8 millones de espectadores.

Los espectadores pudieron seguirlo en los siete canales de televisión abierta y por cable más vistos: ABC, CBS, CNN, Fox News, la cadena Fox, MS Now y NBC.

Esto representa una disminución de aproximadamente el 12 % con respecto a los 31,45 millones de espectadores que vieron en esas mismas cadenas el discurso de Trump ante el Congreso el año pasado (que técnicamente no fue un discurso sobre el Estado de la Unión, ya que se produjo al comienzo de una nueva administración).

Fox News, la cadena preferida de Trump, lideró la audiencia con 9,1 millones de espectadores, muy por delante de los 5,1 millones de ABC.

Un descenso en las audiencias del discurso del Estado de la Unión un año después de la toma de posesión de un presidente suele ser frecuente en la historia reciente de EE.UU.

Tras sus primeros discursos ante el Congreso poco después de asumir el cargo, Bill Clinton, Barack Obama y Trump en su primer mandato atrajeron audiencias más reducidas para el Estado de la Unión del año siguiente, según THR.

Las excepciones son George W. Bush en 2002, unos meses después de los atentados del 11-S, y Joe Biden en 2022, cuyo primer discurso ante el Congreso se produjo mucho más tarde de lo habitual (finales de abril de 2021) debido a las restricciones sanitarias durante el pico de la pandemia de COVID. EFE

rml/alf