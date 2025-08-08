The Swiss voice in the world since 1935

La australiana que mató a familiares con hongos había intentado envenenar a su esposo

La australiana que asesinó a los padres y a una tía de su esposo al cocinar con hongos tóxicos también había intentado envenenar a su esposo con un curry de pollo, según las acusaciones difundidas el viernes tras quedar sin efecto una orden de restricción.

Erin Patterson fue declarada culpable en julio de matar en 2023 a los familiares de su marido -del cual estaba separada- durante un almuerzo que comenzó con una oración y conversación animada, pero terminó en tragedia.

A lo largo de un mediático juicio de más de dos meses, la acusada sostuvo que el plato de ternera que había preparado había sido envenenado accidentalmente con «Amanita phalloides» o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

Durante el proceso judicial, otras acusaciones sobre el comportamiento de Patterson en los días previos a la comida mortal fueron ocultadas al jurado con el fin de garantizar un juicio justo a la madre de dos hijos.

Pero el juez del Tribunal Supremo Christopher Beale rechazó el viernes una solicitud para mantener esos señalamientos bajo secreto de sumario.

Patterson intentó matar a su esposo Simon en tres ocasiones entre 2021 y 2022, estableció la policía en una de las principales acusaciones que no se escucharon durante el juicio.

Se le acusó de servirle platos envenenados de pasta boloñesa, pollo al curry korma y un wrap de verduras, informaron medios australianos.

La fiscalía retiró esos cargos antes del inicio del juicio, con estrictas restricciones que impedían a la prensa revelar detalles.

Patterson volverá a los tribunales el 25 de agosto para las audiencias que determinarán cuánto tiempo pasará en prisión.

El juicio de Patterson atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso.

