La Autoridad Palestina acusa a colonos de incendiar una mezquita en Cisjordania

La Autoridad Palestina acusó el lunes a colonos israelíes de atacar e incendiar una mezquita del pueblo de Tell, en el norte de Cisjordania ocupada, y de «escribir consignas racistas en los muros».

El ministerio de Relaciones religiosas «condena la tentativa por un grupo de colonos de incendiar una parte de la mezquita Abu Bakr al-Siddiq del pueblo de Tell, cerca de Naplusa, y de escribir consignas racistas en los muros», según un comunicado.

El ministerio subrayó que los ataques contra mezquitas aumentaron en Cisjordania en 2025, para alcanzar un total de 45.

«El incendio de una parte de la mezquita demuestra claramente el grado de barbarie alcanzado por la máquina israelí de incitación al racismo en los lugares santos islámicos y cristianos en Palestina», declaró el ministerio.

Un periodista de AFP en el lugar vio tapices quemados, puertas de entrada fracturadas, así como muros y ventanas ennegrecidas por el fuego, pero ningún daño estructural, pues el incendio no se propagó a todo el edificio.

El ejército israelí declaró en un comunicado que fuerzas del orden fueron «enviadas a la zona de Tell luego de señalamientos y videos sobre sospechosos que incendiaron una mezquita e hicieron graffitis».

«Ningún herido fue señalado», agregó el ejército al indicar que los sospechosos son buscados.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Excepto Jerusalén-Este, más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania en colonias que la ONU considera ilegales según el derecho internacional, en medio de unos tres millones de palestinos.

El gobierno israelí actual, considerado como uno de los más de derecha de la historia del país, aceleró la expansión de las colonias.

