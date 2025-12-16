La BBC reitera que se defenderá ante la demanda por difamación presentada por Trump

Londres, 16 dic (EFE).- La BBC anunció este martes que se «defenderá» de la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición engañosa del discurso que pronunció el 6 de enero de 2021, que daba la impresión de que él incitaba a la violencia en los disturbios del Capitolio.

«Como ya hemos aclarado, defenderemos nuestra causa. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso», indicó un portavoz de la corporación británica tras conocerse la decisión de Trump de iniciar medidas legales contra la BBC por la edición del discurso en el programa de investigación Panorama.

No queda claro si el anuncio significa que la BBC acudirá a los tribunales estadounidenses, algo que podría costarle millones de dólares, según destacan esta mañana varios expertos consultados por la misma cadena. EFE

