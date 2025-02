La biblioteca personal de Amy Winehouse llega a Portugal

2 minutos

Lisboa, 20 feb (EFE).- La biblioteca personal de la artista británica Amy Winehouse, fallecida en 2011 a los 27 años, se expone a partir de este jueves en la Librería Lello, un referente cultural de la ciudad de Oporto (norte de Portugal), que ha adquirido más de 200 títulos que pertenecieron a la cantante.

‘El guardián entre el centeno’, de J.D. Salinger, las biografías de Frank Sinatra, Bob Marley, Madonna y otros músicos, mucha novela gráfica y obras de la ‘Generación Beat’ son algunos de los libros que componen esta colección, que permite acercarse a los pensamientos de la que fue estrella del soul y el R&B.

En las páginas de algunos de estos volúmenes se pueden observar anotaciones que la artista realizó en vida, como dibujos y mensajes.

La administradora de Lello, Aurora Pedro Pinto, explicó en una conversación telefónica con EFE que estos ejemplares son una buena forma de entender las influencias de la artista.

Pedro Pinto afirmó que la intérprete buscó identificar su estado de espíritu con el de los autores, al tiempo que estos moldearon su forma de escribir las canciones que compuso.

Los libros fueron adquiridos a finales de 2024 en una subasta en Londres y están expuestos en la Sala Gemma de la librería, que sus propietarios usan para exponer ejemplares singulares históricos, como primeras ediciones, y homenajear a figuras de alcance internacional.

«Lo que queremos es mostrar esa importancia que la literatura, que los libros tienen en lo que es un recorrido de vida de las personas y cómo pueden ser inspiración en su futuro», añadió la gestora, quien recordó que los libros son capaces de transmitir «tranquilidad de espíritu».

Pedro Pinto indicó que la colección será expuesta al menos durante un año en esa sala de la librería, localizada en la zona más turística de Oporto.

La colección se presenta este jueves en un acto con la actuación de ‘The Amy Winehouse Band’, el grupo original de la cantante, mundialmente conocida por éxitos como ‘Back to Black’, ‘You Know I’m No Good’ y ‘Rehab’. EFE

