La Bolsa de Argentina se recupera por una posible ayuda privada que se negocia en EE.UU.

2 minutos

Buenos Aires, 15 oct (EFE).- El mercado de acciones de Argentina reaccionó este miércoles al alza, tras el golpe sufrido en la víspera -que siguió a la reunión entre Javier Milei y Donald Trump-, ante la posibilidad de que bancos privados y fondos soberanos se sumen a la millonaria asistencia financiera prometida por los Estados Unidos al país suramericano.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires subía 3 %, mientras que los bonos soberanos argentinos en dólares registraban un comportamiento mixto, con inversores más cautos en ese mercado.

Los activos argentinos habían caído este martes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionara la ayuda prometida a Argentina a un triunfo del partido del mandsatario argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

La tendencia negativa se revirtió este miércoles luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Besent, revelara en declaraciones a la prensa que se trabaja, «desde hace semanas», para la constitución de un fondo por 20.000 millones de dólares que aportarían bancos privados y fondos soberanos.

Bessent afirmó que ese fondo sería «una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina».

Los recursos aportados por los bancos privados se sumarían a la asistencia prometida por el Gobierno de Trump, centrada en un acuerdo ‘swap’ de monedas (intercambio de divisas) por 20.000 millones de dólares entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central argentino.

De concretarse, la ayuda a Argentina ascendería a 40.000 millones de dólares.

Bessent también reveló que, como ya hizo el pasado jueves, el Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir este miércoles en el mercado cambiario oficial de Argentina mediante la venta de dólares estadounidenses a cambio de pesos argentinos.

Aún con esta intervención, el valor de la moneda estadounidense en la plaza mayorista subió apenas 4 pesos, hasta 1.351 pesos por dólar, mientras que en el estatal Banco Nación se incrementó 20 pesos para la venta al público, para alcanzar 1.405 pesos.

Debido a las inconsistencias del esquema cambiario y las dificultades para acumular reservas monetarias, Argentina enfrenta crecientes presiones cambiarias desde mediados de este año, mientras aumentan las dudas de los inversores sobre cómo hará el país suramericano para afrontar los abultados vencimientos de deuda del próximo año. EFE

nk/erm/gpv

(foto)