La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,63 %

1 minuto

Buenos Aires, 7 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una bajada del 1,63 %, hasta las 2.834.283,25 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,39 %, a 117.515.891,86 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Central Puerto (-4,5 %) y Loma Negra (-4,4 %), mientras que solo cerraron en terreno positivo los papeles de Grupo Financiero Valores (+5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 522 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista avanzó a 1.395 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.400 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,3 %, a 1.484,76 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió a 1.427,48 pesos por unidad. EFE

nk/rrt