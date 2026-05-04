La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2,32 %

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Buenos Aires, 4 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 2,32 %, hasta las 2.767.136,50 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 2,08 %, a 115.891.727,46 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Loma Negra (-5.9 %) y Banco Macro (-5 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de IRSA (+1 %) y Central Puerto (+,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 555 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense aumentó 10 pesos, a 1.425 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.401,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.405 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.502,11 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,1 %, a 1.440,54 pesos por unidad. EFE

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