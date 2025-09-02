La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,86 %

The Swiss voice in the world since 1935

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 1,86 %, hasta las 1.975.729,46 unidades.

También el índice general S&P BYMA cerró con un alza del 2,15 %, para quedar en 83.800.709,56 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de BBVA Argentina (+5 %), Loma Negra (+4,3 %) y Grupo Financiero Galicia (+4,2 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Ternium (-4,3 %), Transener (-2,6 %) y Metrogas (-2,4 %).

Los títulos públicos argentinos retrocedieron 1,5 % promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina se mantuvo en 837 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación bajó 10 pesos, a 1.375 pesos para la venta al público, luego de que el Tesoro argentino anunciara que desde este martes intervendrá en el mercado cambiario para frenar el alza del dólar.

En la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense retrocedió a 1.359 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.360 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) descendió 1,2 %, a 1.374.38 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,8 %, hasta los 1.365,62 pesos por dólar. EFE

