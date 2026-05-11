La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,31 %

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Buenos Aires, 11 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 2,31 %, hasta las 2.833.120,06 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 2,72 %, a 118.290.149,74 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de YPF (+5,7 %) y BBVA Argentina (+4,1 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Transener (-4,3 %) y Grupo Financiero Valores (-3,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajo a 496 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista avanzó a 1.391 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.405 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,43 %, a 1.479,79 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió un 0,10 %, a 1.425,02 pesos por unidad. EFE

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