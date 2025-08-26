La Bolsa de Londres cae un 0,60 % penalizada por minoristas y el sector médico

1 minuto

Londres, 26 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este martes un 0,60 % lastrada por compañías minoristas y del sector de la tecnología médica, que aglutinaron las mayores caídas en la primera sesión de la semana.

El índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 55,60 puntos hasta los 9.265,80, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas- decreció un 0,98 %, o 216 puntos, hasta los 21.861,23.

Tras el festivo de este lunes en el Reino Unido -denominado ‘bank holiday’-, la más perjudicada al cierre fue la minorista Kingfisher, que cayó un 4,34 %, seguida de la compañía de tecnología médica ConvaTec Group, que cedió un 4,04 %, y la cadena de supermercados Associated British Foods, que retrocedió un 3,98 %.

La lista de ganadoras la lideró la multinacional de subcontratación Bunzl, que avanzó un 5,12 %, junto a la minera mexicana Fresnillo, que subió un 3,08 %, y la contratista de defensa Babcock International, que vio aumentado el valor de sus acciones un 2,10 %. EFE

mas/rb/rod