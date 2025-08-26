The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Londres cae un 0,60 % penalizada por minoristas y el sector médico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 26 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este martes un 0,60 % lastrada por compañías minoristas y del sector de la tecnología médica, que aglutinaron las mayores caídas en la primera sesión de la semana.

El índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 55,60 puntos hasta los 9.265,80, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas- decreció un 0,98 %, o 216 puntos, hasta los 21.861,23.

Tras el festivo de este lunes en el Reino Unido -denominado ‘bank holiday’-, la más perjudicada al cierre fue la minorista Kingfisher, que cayó un 4,34 %, seguida de la compañía de tecnología médica ConvaTec Group, que cedió un 4,04 %, y la cadena de supermercados Associated British Foods, que retrocedió un 3,98 %.

La lista de ganadoras la lideró la multinacional de subcontratación Bunzl, que avanzó un 5,12 %, junto a la minera mexicana Fresnillo, que subió un 3,08 %, y la contratista de defensa Babcock International, que vio aumentado el valor de sus acciones un 2,10 %. EFE

mas/rb/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR