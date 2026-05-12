La Bolsa de Londres cierra casi plana ante incertidumbre sobre la continuidad de Starmer

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Londres, 12 may (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes prácticamente plana, con un mínimo descenso del 0,04 %, en un contexto de incertidumbre y de fractura interna en el seno del Partido Laborista sobre la continuidad del primer ministro británico, Keir Starmer, al frente del Ejecutivo.

Tras la debacle laborista en las elecciones municipales y regionales del pasado jueves, la continuidad del jefe del Gobierno británico pende de un hilo. El propio Starmer rechaza por el momento la posibilidad de dimitir, mientras que sus parlamentarios se muestran divididos entre los que le respaldan y los que piden que renuncie al cargo.

Además, esta incertidumbre en el Gobierno provocó que el rendimiento de los bonos del Estado británico a 30 años se disparase hasta 13 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde 1998.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió unos casi imperceptibles 4,11 puntos, mientras que el secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, descendió un 1,50 %, hasta los 22.466,20 enteros.

La mayor perjudicada del día en la City londinense fue la compañía telefónica Vodafone, que cayó un 7,02 %, seguido del fondo de inversión 3i Group (-4,61 %) y el grupo bancario Lloyds Banking (-4,35 %).

Por otro lado, entre las más beneficiadas de la sesión en el parqué londinense, estuvieron la compañía de certificación industrial Intertek, que ganó un 6,43 %; además de la tabaquera British American Tobacco (5,82 %) y la empresa de catering Compass Group (5,76 %).

El FTSE se encuentra aún lejos de los 11.000 puntos que estuvo a punto de alcanzar el pasado enero. La guerra contra Irán más la subida de precios del petróleo han ocasionado algunas de las jornadas más aciagas para el parqué londinense en los pasados meses. EFE

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