La Bolsa de Londres sube un 0,16 % e inicia la semana con las petroleras a la baja

Londres, 29 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,16 % e inició la semana en positivo pese al mal rendimiento de las cotizadas del sector petrolero y las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las películas extranjeras y las importaciones de muebles.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 15,01 puntos hasta los 9.299,84, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, creció un 0,70 %, o 152,45 puntos, hasta los 21.833,93.

La mejor parada de la sesión en el parqué londinense fue la minera Antofagasta, que aumentó sus acciones un 5,29 %, junto a la minorista de ropa de deporte JD Sports Fashion, que creció un 4,52 % y la aseguradora Admiral Group, que sumó un 3,63 %.

La embotelladora Coca-Cola HBC encabezó las pérdidas, de un 3,81 %, pero el sector petroleo fue uno de los más perjudicados del día, pues BP y Shell también estuvieron entre las mayores caídas, de un 2,45 y de un 1,37 % respectivamente. EFE

