La Bolsa de Londres sube un 0,54 % tras aumento del PIB británico en el segundo trimestre

1 minuto

Londres, 30 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,54 % después de que se registrase una subida en el PIB británico del 0,3 % en el segundo trimestre del año.

La cifra divulgada hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS) confirma la primera estimación efectuada el pasado agosto correspondiente a los meses de abril a junio, al tiempo que refrenda que el crecimiento se desaceleró del 0,7 % en el primer trimestre del año al citado 0,3 % en el segundo.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 50,59 puntos hasta los 9.350,43, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, creció un 0,68 %, o 149,08 puntos, hasta los 22.015,56.

En el apartado de ganancias, las más beneficiadas fueron la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que creció un 5,35 %, junto a la multinacional de bienes de consumo Reckitt Benckiser, que aumentó un 3,85 %, y la farmacéutica GSK, que subió un 3,72 %.

Por contra, cerraron la sesión en números rojos la casa de apuestas y juegos de azar Entain, que perdió un 3,53 %, seguida del holding de inversiones Pershing Square, que retrocedió un 2,37 %, y la petrolera BP que cedió un 2,04 %. EFE

