La Bolsa de Londres sube un 0,67 % gracias a compañías mineras
Londres, 3 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,67 % ante el buen desempeño de compañías mineras, que coparon las mayores ganancias al cierre de la sesión.
El índice de referencia londinense, el FTSE 100, ganó 61,30 puntos hasta los 9.177,99, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,71 %, o 150,18 puntos, hasta los 21.313,07.
En el apartado de ganancias, destacaron la minera mexicana Fresnillo, que creció un contundente 8,08 %, junto a la compañía del mismo sector Endeavour Mining, que avanzó un 3,60 %, y la contratista de defensa Babcock International, que sumó un 3,30 %.
Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la editorial educativa Pearson, que perdió un 3,55 %, la compañía de telecomunicaciones BT Group, que cedió un 1,72 %, y la petrolera BP, que retrocedió un 1,58 %. EFE
