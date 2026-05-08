La Bolsa de Milán cierra la semana plana por la persistente tensión en Oriente Medio

1 minuto

Roma, 8 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes plana y su índice de referencia FTSE MIB se mantuvo en 49.289,54 puntos, en una jornada marcada por la cautela de los inversores tras los recientes ataques entre Estados Unidos e Irán, que hacen peligrar el alto el fuego en Oriente Medio.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,03 %, hasta los 51.861,24 enteros.

Durante la última sesión de la semana cambiaron de manos 536 millones de acciones por un valor de unos 3.924 millones de euros (unos 4.621 millones de dólares).

Entre los valores más alcistas destacó el fabricante de cables Prysmian, con una subida del 5,85 %, seguida de la siderúrgica Tenaris (2,79 %) y Poste Italiane (1,93 %).

También avanzaron la petrolera Eni (1,72 %) y Stmicroelectronics (1,69 %).

En el lado contrario, las mayores pérdidas fueron para la constructora naval Fincantieri, que cayó un 3,69 %, seguida por Leonardo (-3,17 %), el grupo de loterías Lottomatica (-2,46 %), el banco Intesa Sanpaolo (-1,97 %) y el fabricante de audífonos Amplifon (-1,88 %). EFE

csv/mra