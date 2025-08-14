La Bolsa de Milán sube un 1,11 % con Ferrari como protagonista

Roma, 14 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1,11 % hasta situarse en los 42.653,97 puntos, en una sesión en la que destacó el título de la casa automovilística Ferrari.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 1,03 % hasta los 45.203,5 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 546 millones de acciones por un valor de unos 2.881 millones de euros (unos 3.353 millones de dólares).

En la tercera sesión positiva consecutiva y ante el cierre de mañana por fiesta, el parqué milanés siguió contagiado por el optimismo en el ámbito de la política internacional y los buenos resultados económicos en Estados Unidos.

El grupo Ferrari fue el mejor del selectivo con una subida del 3,57 %, seguido de Telecom Italia, que sumó el 2.8 %; la cementera Buzzi, que ganó el 2,65 % y la empresa aeroespacial Leonardo, con un más 2,36 %.

Mientras que entre los peores la entidad bancaria Unipol, que cedió el 0,66 % seguido de la marca de moda Moncler (-0,65 %); Bper Banca (-0,52 %) y la sociedad de ingeniería Saipem (-0,52 %). EFE

