La bolsa de São Paulo sube un 0,62 % tras la advertencia del Emisor sobre los tipos

2 minutos

São Paulo, 5 may (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este martes con una subida del 0,62 % y recuperó parte de las pérdidas sufridas la víspera tras la advertencia del Banco Central de que la actual coyuntura internacional está presionando la inflación en Brasil y puede obligarlo a flexibilizar su proceso de reducción de los tipos.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada en los 186.754 puntos básicos ante la advertencia del organismo Emisor y gracias igualmente a la caída de los precios del petróleo tras una mejoría en la tensión generada por el conflicto en Oriente Medio.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,12 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 4,912 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño, su menor valor en los últimos dos años.

El índice referencia del mayor mercado bursátil brasileño también se vio favorecido este martes por el fuerte salto que registraron las acciones ordinarias del fabricante de bebidas AmBev (+15,30 %) luego de que divulgara resultados trimestrales muy superiores a los esperados por el mercado.

La mayoría de los papeles del Ibovespa cerró con ganancias pese a la caída de las acciones estrella de la bolsa paulista. Las preferenciales de Petrobras perdieron un 1,80 % en la jornada por la caída de los precios del crudo y las ordinarias del gigante minero Vale cedieron un 0,34 %.

Las acciones del Ibovespa, que registraron las mayores subidas fueron precisamente las ordinarias de AmBev, seguidas por las ordinarias de la red de supermercados Pao de Açucar (+8,8 %).

En la punta contraria, los papeles del índice que cerraron con las mayores bajadas fueron los ordinarios de la red de tiendas por departamentos Casas Bahía, con una caída del 3,16 %; seguidos por los preferenciales de la petroquímica Braskem (-2,0 %).

El volumen financiero negociado este martes en el parqué brasileño fue de 26.243,4 millones de reales (unos 5.322,6 millones de dólares o unos 4.550,6 millones de euros) en casi 3,6 millones de operaciones. EFE

cm/gad