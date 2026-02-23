La Bolsa india abre en verde tras el revés judicial a los aranceles de Trump en EE.UU.

Nueva Delhi, 23 feb (EFE).- Los principales índices bursátiles de la India abrieron al alza este lunes, en línea con la recuperación de los mercados asiáticos, tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles impulsados por Donald Trump el pasado viernes.

El índice Sensex de la Bolsa de Bombay (BSE), que agrupa a las principales empresas cotizadas del país, subió un 0,53 %, hasta los 83.249,85 puntos, mientras que el Nifty 50 de la Bolsa Nacional (NSE) ganaba un 0,62 %, situándose en 25.729 enteros.

El repunte se produjo después de que el máximo tribunal estadounidense invalidara los gravámenes al considerar que excedían el marco legal utilizado para justificarlos.

Las ganancias estuvieron lideradas por el sector financiero y logístico, como Adani Ports (2,61 %), mientras que las tecnológicas operaron en terreno negativo, con descensos en Infosys, Wipro y Tech Mahindra, un sector muy expuesto al mercado de EE.UU..

Los aranceles de Trump sobre determinadas exportaciones indias llegaron a alcanzar el 50 % en agosto como medida punitiva, en represalia por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. En enero, ambos países firmaron un acuerdo comercial interino que redujo los gravámenes al 18 %.

Trump declaró el fin de semana su intención de elevar un arancel temporal del 10 % al 15 % sobre las importaciones estadounidenses, el máximo permitido por ley.

El Ministerio de Comercio de la India indicó que está analizando las implicaciones del fallo judicial y de los anuncios posteriores de Washington. «La Administración de EE.UU. ha anunciado algunos pasos. Estamos estudiando todos estos desarrollos y sus implicaciones», señaló en un comunicado el domingo.

Según informaron medios locales, la India aplazó el envío de una delegación comercial a Washington prevista para esta semana ante la falta de claridad tras la sentencia judicial y la evolución de la política arancelaria estadounidense.

La semana pasada, el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, señaló que el acuerdo provisional podría entrar en vigor en marzo, después de que se resolvieran los asuntos pendientes durante la visita de una delegación a Washington. EFE

