La Bolsa mexicana gana un 0,24 %, contrario a índices de EEUU y llega a 70.019,45 unidades

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Ciudad de México, 7 may (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este jueves un 0,24 %, luego de ligar dos sesiones con fuertes ganancias, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 70.019,45 unidades, en una jornada con cierres negativos en Estados Unidos y en el mundo.

Después de tres avances consecutivos, el mercado mexicano acumula un alza del 4 % en la semana.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global debido al nerviosismo de que la guerra podría prolongarse; en Estados Unidos los tres principales índices cerraron a la baja», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, contrario a los índices globales, apuntó la experta, el IPC de la BMV «cerró la sesión con una ganancia de 0,24 % para ligar tres sesiones al alza, algo que no ocurría desde el 30 de marzo al 1 de abril».

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (+4,33 %), Genomma Lab (+3,16 %), Grupo Carso (+2,73 %), Orbia (+1,77 %) y Alsea (+1,52 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que este jueves el IPC cerró al alza y con este movimiento, el rendimiento en mayo acumula un +3,19 % y en lo que va del año se ubicó en +8,88 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,27 unidades por billete verde, frente a los 17,24 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 254,2 millones de títulos por un importe de 22.222 millones de pesos (unos 1.286,7 millones de dólares).

De las 835 empresas que cotizaron en la sesión, 339 cerraron con sus precios al alza, 480 registraron pérdidas y 16 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el 6,3 %; de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 4,33 %, y de la empresa de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el 3,45 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de energías renovables Cox Energy América (COXA), con el -8,7 %; la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -4,98 %, y de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el -2,97 %. EFE

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